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Козачкина Пелагея Федорова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Козачкина Пелагея Федорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
36-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.01.1895
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
05.01.1895
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 336
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Козачкина Анна Ивановна
Отец - Козачкин Иван Егоров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Козачкина Пелагея Федорова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Козачкин Иван Дмитриев, крестьянский сын (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Козачкина Александра Иванова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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