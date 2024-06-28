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Владыкина Анна Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Владыкина Анна Григорьевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
35-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.12.1891
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
08.12.1891
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 347
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Владыкина Анна Григорьевна
Отец - Владыкин Григорий Семенов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Владыкина Анна Иванова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Манохин Петр Иванов, крестьянский сын (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Прокуранова Наталия Александрова, крестьянская девица (д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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