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Мошков Феодор Яковлев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Мошков Феодор Яковлев
Тип записи
о рождении
Номер записи
34-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.11.1891
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
27.11.1891
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 346
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Мошков Николай Яковлевич
Отец - Мошков Яков Панфилов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мошкова София Васильева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Машкова Елена Яковлева, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мошков Феодор Яковлев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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