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Мошкова Анна Семеновна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Мошкова Анна Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
31-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.11.1891
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
16.11.1891
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 346
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Мошкова Екатерина Афанасиевна
Отец - Мошков Афанасий Андреев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мошкова Анна Семеновна (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мария Тимофеева, крестьянская жена (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Машкова Акилина Андреева, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мошков Василий Андреев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Примечание: близнецы
Примечание / Дополнительно
близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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