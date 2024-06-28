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Солина Параскева Андреева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Солина Параскева Андреева
Тип записи
о рождении
Номер записи
29-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.11.1891
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
03.11.1891
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 345
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Солина Параскева Николаевна
Отец - Солин Николай Андреев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Солина Фекла Константиновна (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Бурхутов Тимофей Константинов, крестьянский сын (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Солина Параскева Андреева, крестьянская жена (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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