Львов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛьвов Михаил Николаевич

Львов Михаил Николаевич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Львов Михаил Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
27-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.10.1891
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
псаломщик
Нас. Пункт приписки
церковь Максимовская, на Варварке, г. Москва,
Дата крещения
08.10.1891
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 345
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Заозерский Сергей Владимирович
Отец - Заозерский Владимир Александров, псаломщик (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Заозерская Ирина Петрова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Львов Михаил Николаевич, псаломщик ( церковь Максимовская, на Варварке, г. Москва, )
Воспр. - Медникова Пелагея Петрова, крестьянская вдова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close