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Заозерский Сергей Владимирович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Заозерский Сергей Владимирович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
27-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.10.1891
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
08.10.1891
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 345
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Заозерский Сергей Владимирович
Отец - Заозерский Владимир Александров, псаломщик (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Заозерская Ирина Петрова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Львов Михаил Николаевич, псаломщик ( церковь Максимовская, на Варварке, г. Москва, )
Воспр. - Медникова Пелагея Петрова, крестьянская вдова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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