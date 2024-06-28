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Мария Тимофеева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Мария Тимофеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
25-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.07.1891
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Челобитьево, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
21.07.1891
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 344
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Маструкова Наталия Яковлевна
Отец - Маструков Яков Родионов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Маструкова Стефанида Тимофеева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мария Тимофеева, крестьянская жена (д. Челобитьево, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Маструков Прокопий Родионов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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