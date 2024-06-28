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Клавдия Исидорова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Клавдия Исидорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
24-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.07.1891
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
купеческая жена
Нас. Пункт приписки
г. Москва, Московская губ.
Дата крещения
14.07.1891
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 344
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Алексеева Любовь Абрамовна
Отец - Алексеев Абрам Никаноров, крестьянин (д. Жданово, Добрятинская вол., Подольский у., Московская губ.)
Мать - Алексеева Наталия Борисова (д. Жданово, Добрятинская вол., Подольский у., Московская губ.)
Воспр. - Клавдия Исидорова, купеческая жена (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Сухарев Иван Николаев, крестьянин (сц. вл. Звойка, Веневский у., Тульская губ, губ.)
Примечание: Запись сделана со слов родителей
Примечание / Дополнительно
Запись сделана со слов родителей
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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