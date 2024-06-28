Сухарев Иван Николаев
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Сухарев Иван Николаев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 24-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 10.07.1891
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- сц. вл. Звойка, Веневский у., Тульская губ, губ.
- Дата крещения
- 14.07.1891
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 344
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Алексеева Любовь Абрамовна
Отец - Алексеев Абрам Никаноров, крестьянин (д. Жданово, Добрятинская вол., Подольский у., Московская губ.)
Мать - Алексеева Наталия Борисова (д. Жданово, Добрятинская вол., Подольский у., Московская губ.)
Воспр. - Клавдия Исидорова, купеческая жена (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Сухарев Иван Николаев, крестьянин (сц. вл. Звойка, Веневский у., Тульская губ, губ.)
Примечание: Запись сделана со слов родителей
- Примечание / Дополнительно
- Запись сделана со слов родителей
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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