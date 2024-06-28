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Игнатин Петр Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Игнатин Петр Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
23-р
Роль персоны
Отец
Дата события
06.07.1891
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
08.07.1891
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 344
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Игнатина Ольга Петровна
Отец - Игнатин Петр Алексеев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Игнатина Агафья Васильева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Логачева Екатерина Павлова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Феодор Силантьев, крестьянский сын (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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