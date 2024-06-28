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Митусов Фрол Матвеев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Митусов Фрол Матвеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
22-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.06.1891
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
25.06.1891
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 343
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Митусов Павел Фролович
Отец - Митусов Фрол Матвеев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Митусова Мария Панфилова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Митусова Параскева Фролова, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мошков Яков Панфилов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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