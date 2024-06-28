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Коробкина Елизавета Егорова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Коробкина Елизавета Егорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
20-р
Роль персоны
Мать
Дата события
09.06.1891
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
10.06.1891
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 343
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Коробкина Мария Федоровна
Отец - Коробкин Феодор Филиппов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Коробкина Елизавета Егорова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Пьянов Василий Лаврентьев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Пьянова Мария Лаврентьева, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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