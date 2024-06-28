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Петрова Евдокия Трофимова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Петрова Евдокия Трофимова
Тип записи
о рождении
Номер записи
19-р
Роль персоны
Мать
Дата события
09.06.1891
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Бутырки, Васильевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
10.06.1891
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 342
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Петрова Мария Ивановна
Отец - Петров Иван, отставной рядовой (д. Бутырки, Васильевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Петрова Евдокия Трофимова (д. Бутырки, Васильевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Федорова, крестьянская девица (д. Ядромино, Васильевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Алексеев Селиверст Алексеев, крестьянин (д. Шебаршино, Емельяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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