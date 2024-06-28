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Озеров Митрофан Федоров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Озеров Митрофан Федоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
12-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.03.1891
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
25.03.1891
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 340
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Озеров Иван Митрофанович
Отец - Озеров Митрофан Федоров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Озерова Ксения Васильева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Лавошников Петр Васильев, сын умершего прудового сторожа дворцового ведомства (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Озерова Наталия Митрофанова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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