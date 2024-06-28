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Логачева Екатерина Павлова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Логачева Екатерина Павлова
Тип записи
о рождении
Номер записи
11-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.03.1891
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
10.03.1891
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 340
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Озеров Алексей Федорович
Отец - Озеров Феодор Федоров, запасной рядовой (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Озерова Евдокия Дмитриева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Логачева Екатерина Павлова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Озеров Александр Дмитриев, крестьянский сын (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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