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Карягин Алексей Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Карягин Алексей Григорьевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
10-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.03.1891
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
07.03.1891
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 340
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Карягин Алексей Григорьевич
Отец - Карягин Григорий Алексеев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Карягина Евдокия Алексеева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мошков Афанасий Андреев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мошкова Параскева Андреева, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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