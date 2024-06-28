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Вилабина Татьяна Васильева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Вилабина Татьяна Васильева
Тип записи
о рождении
Номер записи
09-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.02.1891
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская жена
Дата крещения
19.02.1891
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 340
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Кардичева Евдокия Дмитриевна
Отец - Кардичев Дмитрий Семенов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Кардичева Василиса Осипова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Артемьев Михаил Анфимтянов, мещанин
Воспр. - Вилабина Татьяна Васильева, крестьянская жена
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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