Новиков Василий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Василий Васильев

Новиков Василий Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Новиков Василий Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
07-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.02.1891
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
12.02.1891
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 339
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Новикова Евдокия Васильевна
Отец - Новиков Василий Васильев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Новикова Дарья Семенова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Новиков Константин Васильев, запасной рядовой (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Новикова Дарья Федорова, крестьянская вдова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close