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Окунева Параскева Демианова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Окунева Параскева Демианова
Тип записи
о рождении
Номер записи
05-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.02.1891
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. Пункт приписки
д. Барибина, Хатунская вол., Серпуховской у., Московская губ.
Дата крещения
10.02.1891
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 339
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Бадидин Феодор Кузьмич
Отец - Бадидин Кузьма Петров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Бадидина Анастасия Домианова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Бадидин Василий Тимофеев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Окунева Параскева Демианова, крестьянская вдова (д. Барибина, Хатунская вол., Серпуховской у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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