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Татаринцева Анна Тимофеева

Из справочника
Метрическая книга с.Старая Дегтянка за 1832 год (браки)
ФИО
Татаринцева Анна Тимофеева
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
41-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
15.02.1831
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Козловский
Место прихода
Старая Дегтянка
Статус персоны
однодворческая девка
Нас. пункт приписки
с. Стежки, Стеженская вол., Козловский у., Тамбовская губ.
Дата брака
15.02.1831
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Архивный код
ГАТО (Тамбов), ф.1049, оп.3, д.1717, лист: 9
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Башкотов Лазарь Борисов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Татаринцева Анна Тимофеева, однодворческая девка (с. Стежки, Стеженская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Башкотов Никифор, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Башкотов Ефим, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №3 - Башкотов Конон, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Зоей Сапрыкиной

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