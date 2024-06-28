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Долгова Евдокия Миронова

Из справочника
Метрическая книга с.Старая Дегтянка за 1832 год (браки)
ФИО
Долгова Евдокия Миронова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
40-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
11.02.1831
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Козловский
Место прихода
Старая Дегтянка
Статус персоны
однодворческая девка
Нас. пункт приписки
с. Березовка, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.
Дата брака
11.02.1831
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Архивный код
ГАТО (Тамбов), ф.1049, оп.3, д.1717, лист: 9
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Дубровин Федор Ерофеев, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Долгова Евдокия Миронова, однодворческая девка (с. Березовка, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Дубровин Ерофей, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Харитонов Никита, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №3 - Воронков Федор, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Зоей Сапрыкиной

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