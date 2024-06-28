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Ирина Гаврилова

Из справочника
Метрическая книга с.Старая Дегтянка за 1832 год (браки)
ФИО
Ирина Гаврилова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
39-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
11.01.1831
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Козловский
Место прихода
Старая Дегтянка
Статус персоны
однодворческая девка
Нас. пункт приписки
с. Солдатская Вихляйка, Черняновская вол., Тамбовский у., Тамбовская губ.
Дата брака
11.01.1831
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Архивный код
ГАТО (Тамбов), ф.1049, оп.3, д.1717, лист: 9
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Башев Укол Афонасьев, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ирина Гаврилова, однодворческая девка (с. Солдатская Вихляйка, Черняновская вол., Тамбовский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Смагин Игнат Лукьянов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Башкотов Никита Яковлева, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №3 - Башев Матвей Иванов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Зоей Сапрыкиной

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