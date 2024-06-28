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Петрищев Мануил Трофимов

Из справочника
Метрическая книга с.Старая Дегтянка за 1832 год (браки)
ФИО
Петрищев Мануил Трофимов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
37-б
Роль персоны
Жених
Дата события
02.11.1830
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Козловский
Место прихода
Старая Дегтянка
Статус персоны
однодворец
Нас. пункт приписки
с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.
Дата брака
02.11.1830
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Архивный код
ГАТО (Тамбов), ф.1049, оп.3, д.1628, лист: 13об
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Петрищев Мануил Трофимов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мальцева Агрипина Ефимова, однодворческая девка (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Батищев Стефан, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Петрищев Архип, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №3 - Башкотов Ефим, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Зоей Сапрыкиной

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