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Конякова Настасья Михайлова

Из справочника
Метрическая книга с.Старая Дегтянка за 1832 год (браки)
ФИО
Конякова Настасья Михайлова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
36-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
13.04.1830
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Козловский
Место прихода
Старая Дегтянка
Статус персоны
однодворческая девка
Нас. пункт приписки
с. Челнавские дворики, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.
Дата брака
13.04.1830
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Архивный код
ГАТО (Тамбов), ф.1049, оп.3, д.1628, лист: 13об
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Башкотов Даниил Кузмин, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Конякова Настасья Михайлова, однодворческая девка (с. Челнавские дворики, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Башкотов Свирид, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №1 - Панов Ефим, однодворец (с. Челнавские дворики, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Зоей Сапрыкиной

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