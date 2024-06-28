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Золотарева Вера Нестерова

Из справочника
Метрическая книга с.Старая Дегтянка за 1832 год (браки)
ФИО
Золотарева Вера Нестерова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
32-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
30.01.1830
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Козловский
Место прихода
Старая Дегтянка
Статус персоны
однодворческая девка
Нас. пункт приписки
с. Стежки, Стеженская вол., Козловский у., Тамбовская губ.
Дата брака
30.01.1830
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Архивный код
ГАТО (Тамбов), ф.1049, оп.3, д.1628, лист: 12об
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Титов Яков Евстафьев, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Золотарева Вера Нестерова, однодворческая девка (с. Стежки, Стеженская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Батищев Андреян, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Полшиков Семен, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №3 - Титов Роман, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Зоей Сапрыкиной

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