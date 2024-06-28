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Фирсова (Фурсова?) Ксения Нестерова

Из справочника
Метрическая книга с.Старая Дегтянка за 1832 год (браки)
ФИО
Фирсова (Фурсова?) Ксения Нестерова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
30-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
26.01.1830
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Козловский
Место прихода
Старая Дегтянка
Статус персоны
однодворческая девка
Нас. пункт приписки
с. Березовка, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.
Дата брака
26.01.1830
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Архивный код
ГАТО (Тамбов), ф.1049, оп.3, д.1628, лист: 12об
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Нестеров Максим Васильев, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Фирсова (Фурсова?) Ксения Нестерова, однодворческая девка (с. Березовка, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Попов Михаил Иванов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Башкотов Иван, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №3 - Нестеров Тимофей, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Зоей Сапрыкиной

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