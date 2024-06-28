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Попова Прасковья Егорова

Из справочника
Метрическая книга с.Старая Дегтянка за 1832 год (браки)
ФИО
Попова Прасковья Егорова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
24-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
19.01.1830
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Козловский
Место прихода
Старая Дегтянка
Статус персоны
однодворческая девка
Нас. пункт приписки
с. Каменный брод, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.
Дата брака
19.01.1830
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Архивный код
ГАТО (Тамбов), ф.1049, оп.3, д.1628, лист: 11об
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Башкотов Конон Савельев, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Попова Прасковья Егорова, однодворческая девка (с. Каменный брод, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Воронков Федор Федоров, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Башкотов Борис Федотов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Зоей Сапрыкиной

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