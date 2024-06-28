Попов Андрей
Из справочника
Метрическая книга с.Старая Дегтянка за 1832 год (браки)
- ФИО
- Попов Андрей
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 22-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 12.01.1830
- Приход
- Христорождественская ц.
- Губерния прихода
- Тамбовская
- Уезд прихода
- Козловский
- Место прихода
- Старая Дегтянка
- Статус персоны
- однодворец
- Нас. пункт приписки
- с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.
- Дата брака
- 12.01.1830
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ГАТО (Тамбов), ф.1049, оп.3, д.1628, лист: 11
- Полная запись МК
- Счёт браков: 1
Жених - Красников Филипп Максимов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Смылева Евдокия Афонасиева, однодворческая девка (с. Димитриевский острожек, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Попов Андрей, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Красников Никита, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №3 - Красников Сергей, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
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