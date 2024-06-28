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Смылева Евдокия Афонасиева

Из справочника
Метрическая книга с.Старая Дегтянка за 1832 год (браки)
ФИО
Смылева Евдокия Афонасиева
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
22-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
12.01.1830
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Козловский
Место прихода
Старая Дегтянка
Статус персоны
однодворческая девка
Нас. пункт приписки
с. Димитриевский острожек, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.
Дата брака
12.01.1830
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Архивный код
ГАТО (Тамбов), ф.1049, оп.3, д.1628, лист: 11
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Красников Филипп Максимов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Смылева Евдокия Афонасиева, однодворческая девка (с. Димитриевский острожек, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Попов Андрей, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Красников Никита, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №3 - Красников Сергей, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Зоей Сапрыкиной

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