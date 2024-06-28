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Смагин Иоанн Петров

Из справочника
Метрическая книга с.Старая Дегтянка за 1832 год (браки)
ФИО
Смагин Иоанн Петров
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
21-б
Роль персоны
Жених
Дата события
10.02.1829
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Козловский
Место прихода
Старая Дегтянка
Статус персоны
однодворец
Нас. пункт приписки
с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.
Дата брака
10.02.1829
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
Архивный код
ГАТО (Тамбов), ф.1049, оп.3, д.1534, лист: 14
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Смагин Иоанн Петров, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Гуткова Дарья Макарова, однодворческая женка (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Попов Михаил Иванов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Попов Тимой Трофимов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №3 - Башкотов Григорий Савельев, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Примечание: Второй штат
Примечание / Дополнительно
Второй штат
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Источник
Индексация данных проведена Зоей Сапрыкиной

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