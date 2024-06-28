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Прасковья Стефанова

Из справочника
Метрическая книга с.Старая Дегтянка за 1832 год (браки)
ФИО
Прасковья Стефанова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
18-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
20.01.1829
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Козловский
Место прихода
Старая Дегтянка
Статус персоны
однодворческая девка
Нас. пункт приписки
с. Солдатская Вихляйка, Черняновская вол., Тамбовский у., Тамбовская губ.
Дата брака
20.01.1829
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Архивный код
ГАТО (Тамбов), ф.1049, оп.3, д.1534, лист: 13об
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Башкотов Яков Васильев, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прасковья Стефанова, однодворческая девка (с. Солдатская Вихляйка, Черняновская вол., Тамбовский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Попов Тимофей Трофимов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Башкотов Василий Митрофанов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №3 - Полшиков Платон, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Примечание: Второй штат
Примечание / Дополнительно
Второй штат
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Источник
Индексация данных проведена Зоей Сапрыкиной

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