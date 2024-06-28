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Лобонова Стефанида Андреева

Из справочника
Метрическая книга с.Старая Дегтянка за 1832 год (браки)
ФИО
Лобонова Стефанида Андреева
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
17-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
14.02.1829
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Козловский
Место прихода
Старая Дегтянка
Статус персоны
однодворческая девка
Нас. пункт приписки
с. Каменный брод, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.
Дата брака
14.02.1829
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Михаил Родионов, дьякон Нестер Иванов, пономарь Григорий Михайлов
Архивный код
ГАТО (Тамбов), ф.1049, оп.3, д.1534, лист: 12
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Пашинин Стефан Пиманов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лобонова Стефанида Андреева, однодворческая девка (с. Каменный брод, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Пашинин Давыд, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Попов Филип, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №3 - Богомолов Гаврил, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Зоей Сапрыкиной

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