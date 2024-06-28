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Коренин Иван

Из справочника
Метрическая книга с.Старая Дегтянка за 1832 год (браки)
ФИО
Коренин Иван
Тип записи
о браке
Номер записи
16-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
15.02.1829
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Козловский
Место прихода
Старая Дегтянка
Статус персоны
однодворец
Нас. пункт приписки
с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.
Дата брака
15.02.1829
Священнослужители
священник Михаил Родионов, дьякон Нестер Иванов, пономарь Григорий Михайлов
Архивный код
ГАТО (Тамбов), ф.1049, оп.3, д.1534, лист: 11об
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Завидов Терентий Иванов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Толстошеина Елена Ефимова, однодворческая девка (с. Березовка, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Богомолов Семион, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Анцифоров Андрей, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №3 - Коренин Иван, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Зоей Сапрыкиной

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