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Толстошеина Елена Ефимова

Из справочника
Метрическая книга с.Старая Дегтянка за 1832 год (браки)
ФИО
Толстошеина Елена Ефимова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
16-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
15.02.1829
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Козловский
Место прихода
Старая Дегтянка
Статус персоны
однодворческая девка
Нас. пункт приписки
с. Березовка, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.
Дата брака
15.02.1829
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Михаил Родионов, дьякон Нестер Иванов, пономарь Григорий Михайлов
Архивный код
ГАТО (Тамбов), ф.1049, оп.3, д.1534, лист: 11об
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Завидов Терентий Иванов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Толстошеина Елена Ефимова, однодворческая девка (с. Березовка, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Богомолов Семион, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Анцифоров Андрей, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №3 - Коренин Иван, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Зоей Сапрыкиной

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