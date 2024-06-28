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Стрышинова Анна Киреева?

Из справочника
Метрическая книга с.Старая Дегтянка за 1832 год (браки)
ФИО
Стрышинова Анна Киреева?
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
14-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
10.02.1829
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Козловский
Место прихода
Старая Дегтянка
Статус персоны
однодворческая девка
Нас. пункт приписки
с. Стежки, Стеженская вол., Козловский у., Тамбовская губ.
Дата брака
10.02.1829
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Михаил Родионов, дьякон Нестер Иванов, пономарь Григорий Михайлов
Архивный код
ГАТО (Тамбов), ф.1049, оп.3, д.1534, лист: 11об
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Башкотов Ефрем Малафеев, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Стрышинова Анна Киреева?, однодворческая девка (с. Стежки, Стеженская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Башкотов Зеновий, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Башкотов Иван, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №3 - Богомолов Даниил, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Зоей Сапрыкиной

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