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Спихина Евдокия Романова

Из справочника
Метрическая книга с.Старая Дегтянка за 1832 год (браки)
ФИО
Спихина Евдокия Романова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
12-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
06.02.1829
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Козловский
Место прихода
Старая Дегтянка
Статус персоны
однодворческая девка
Нас. пункт приписки
с. Стежки, Стеженская вол., Козловский у., Тамбовская губ.
Дата брака
06.02.1829
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Михаил Родионов, дьякон Нестер Иванов, пономарь Григорий Михайлов
Архивный код
ГАТО (Тамбов), ф.1049, оп.3, д.1534, лист: 11
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Башкотов Яков Данилов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Спихина Евдокия Романова, однодворческая девка (с. Стежки, Стеженская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Башктов Алексей, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Башкотов Моисей, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №3 - Башкотов Трофим, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Зоей Сапрыкиной

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