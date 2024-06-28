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Долгов Яков

Из справочника
Метрическая книга с.Старая Дегтянка за 1832 год (браки)
ФИО
Долгов Яков
Тип записи
о браке
Номер записи
11-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
04.02.1829
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Козловский
Место прихода
Старая Дегтянка
Статус персоны
однодворец
Нас. пункт приписки
с. Березовка, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.
Дата брака
04.02.1829
Священнослужители
священник Михаил Родионов, дьякон Нестер Иванов, пономарь Григорий Михайлов
Архивный код
ГАТО (Тамбов), ф.1049, оп.3, д.1534, лист: 11
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Харитонов Никита Архипов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Долгова Ефимия Миронова, однодворческая девка (с. Березовка, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Харитонов Сергей, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Польшинов Ефим, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №3 - Долгов Яков, однодворец (с. Березовка, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Зоей Сапрыкиной

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