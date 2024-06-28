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Малинова Афимия Федорова

Из справочника
Метрическая книга с.Старая Дегтянка за 1832 год (браки)
ФИО
Малинова Афимия Федорова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
06-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
17.02.1832
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Козловский
Место прихода
Старая Дегтянка
Статус персоны
однодворческая девка
Нас. пункт приписки
с. Каменный брод, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.
Дата брака
17.02.1832
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Михаил Родионов, дьякон Нестер Иванов, пономарь Григорий Михайлов
Архивный код
ГАТО (Тамбов), ф.1049, оп.3, д.1807, лист: 12
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Башкотов Софрон Феопентов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Малинова Афимия Федорова, однодворческая девка (с. Каменный брод, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Петрищев Трофим Тимофеев, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Башкотов Свирид Сазонов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №3 - Башкотов Ефим, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Зоей Сапрыкиной

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