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Грязнев Иван

Из справочника
Метрическая книга с.Старая Дегтянка за 1832 год (браки)
ФИО
Грязнев Иван
Тип записи
о браке
Номер записи
04-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
07.02.1832
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Козловский
Место прихода
Старая Дегтянка
Статус персоны
однодворец
Нас. пункт приписки
с. Березовка, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.
Дата брака
07.02.1832
Священнослужители
священник Михаил Родионов, дьякон Нестер Иванов, пономарь Григорий Михайлов
Архивный код
ГАТО (Тамбов), ф.1049, оп.3, д.1807, лист: 11об
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Смагин Фирс Семенов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Саютина Марфа Матвеева, однодворческая девка (д. Новоселки, Черняновская вол., Тамбовский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Смагин Григорий Семенов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Смагин Игнат Лукьянов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №3 - Грязнев Иван, однодворец (с. Березовка, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Зоей Сапрыкиной

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