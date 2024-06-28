Саютина Марфа Матвеева
Из справочника
Метрическая книга с.Старая Дегтянка за 1832 год (браки)
- ФИО
- Саютина Марфа Матвеева
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 04-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 07.02.1832
- Приход
- Христорождественская ц.
- Губерния прихода
- Тамбовская
- Уезд прихода
- Козловский
- Место прихода
- Старая Дегтянка
- Статус персоны
- однодворческая девка
- Нас. пункт приписки
- д. Новоселки, Черняновская вол., Тамбовский у., Тамбовская губ.
- Дата брака
- 07.02.1832
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Михаил Родионов, дьякон Нестер Иванов, пономарь Григорий Михайлов
- Архивный код
- ГАТО (Тамбов), ф.1049, оп.3, д.1807, лист: 11об
- Полная запись МК
- Счёт браков: 5
Жених - Смагин Фирс Семенов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Саютина Марфа Матвеева, однодворческая девка (д. Новоселки, Черняновская вол., Тамбовский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Смагин Григорий Семенов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Смагин Игнат Лукьянов, однодворец (с. Старая Дегтянка, Ново-Дегтянская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №3 - Грязнев Иван, однодворец (с. Березовка, Челнавская вол., Козловский у., Тамбовская губ.)
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- Индексация данных проведена Зоей Сапрыкиной
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