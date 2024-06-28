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Китаев Егор

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Китаев Егор
Тип записи
о браке
Номер записи
501-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
26.01.1875
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
26.01.1875
Священнослужители
священник Благонадеждин Петр , Исравляющий д. псаломщика Покровский Василий
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.42, лист: 620
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Кузнецов Егор Феодотович, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Сенютина Елена Феодоровна, государственная крестьянка (с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Китаев Егор, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кузнецов Тимофей, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Кузнецов Хритон, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сенютин Феоктист Феодорович, государственный крестьянин (с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сенютин Флор Феодорович, государственный крестьянин (с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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