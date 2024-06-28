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Степан Васильевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Степан Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
408-б
Роль персоны
Жених
Дата события
23.10.1881
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
билетный солдат
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
23.10.1881
Возраст (лет)
26
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Преображенский Николай , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.74, лист: 478
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Степан Васильевич, билетный солдат (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Корнев Симеон Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кузьма Филиппович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Пивкин Иван Гаврилович, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Исакин Павел Андреевич, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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