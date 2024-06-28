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Лотарев Иван Алексеевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Лотарев Иван Алексеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
407-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.10.1881
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
11.10.1881
Священнослужители
священник Преображенский Николай , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.74, лист: 478
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Лотарев Иоанн Феодотович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Зайцева Агриппина Федоровна, крестьянка (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Тарас Петрович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Нестер Михайлович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Лотарев Иван Алексеевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Тимофей ?, крестьянин (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - ? Турчин, крестьянин (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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