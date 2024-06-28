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Барабанова Фиона Васильевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Барабанова Фиона Васильевна
Тип записи
о браке
Номер записи
405-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
20.09.1881
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
солдатка
Дата брака
20.09.1881
Возраст (лет)
30
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Преображенский Николай , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.74, лист: 478
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Вергизов Иван Дементиевич, билетный солдат / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Барабанова Фиона Васильевна, солдатка / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Фаддей Дементьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Семен, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Вергизов Абрам Герасимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Барабанов Ларион Дементьевич, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Печетков Иван Касьянович, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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