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Секлетинья Николаевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Секлетинья Николаевна
Тип записи
о браке
Номер записи
404-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
12.02.1881
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
государственная крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
12.02.1881
Возраст (лет)
24
Священнослужители
И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.74, лист: 477
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Софронов Варлаам Иларионович, солдат (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Секлетинья Николаевна, государственная крестьянская девица (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Старухин Авдей Липатович, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Акульшин Симеон, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Горлов Григорий, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Филимонов, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Шакин Павел Андреевич, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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