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Горбунов Василий

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горбунов Василий
Тип записи
о браке
Номер записи
403-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.02.1881
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
08.02.1881
Священнослужители
И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.74, лист: 477
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Горбунов Сергей Иванович, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пераскева Игнатьевна, государственная крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Антон Григорьевич, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Горбунов Игнатий, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Горбунов Василий, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Филип Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Овтин Михаил Леонтьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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