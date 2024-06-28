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Николай Фролович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Николай Фролович
Тип записи
о браке
Номер записи
397-б
Роль персоны
Жених
Дата события
16.01.1881
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
16.01.1881
Возраст (лет)
38
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.74, лист: 475
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Николай Фролович, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Пераскева Герасимовна, крестьянская вдова (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Кузнецов Феодор, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кузнецов Иван, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Корнеев Симеон Иванович, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Лешаков Иван Феодорович, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Лешаков Андрей Феодорович, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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