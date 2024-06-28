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Егор Михайлович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Егор Михайлович
Тип записи
о браке
Номер записи
392-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
09.11.1882
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
09.11.1882
Священнослужители
священник Преображенский Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.79, лист: 548
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Никита Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Добрынина Ирина Федоровна, крестьянская девица (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Никита Николаевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Егор Михайлович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Фока Антонович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Филимонт Яковлевич, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Феодор Ефремович, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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