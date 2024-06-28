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Евгения Ксенофонтовна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Евгения Ксенофонтовна
Тип записи
о браке
Номер записи
390-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
08.11.1882
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. Пункт приписки
с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
08.11.1882
Возраст (лет)
30
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Преображенский Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.79, лист: 548
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Мусанов Минай Михайлович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Евгения Ксенофонтовна, крестьянская вдова (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Солдатов Кассиан Антонович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мусанов Михаил Антонович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Поневин Родион Терентьевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Синдеев Антон Осипович, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сеничев Семен Андреевич, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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